США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России
21 августа 2017, 14:59
Процедура выдачи неиммиграционных виз США возобновится в Москве 1 сентября.
США приостанавливают процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России с 23 августа - посольство, сообщает ТАСС.
Процедура выдачи неиммиграционных виз США возобновится в Москве 1 сентября, в консульствах в РФ ее приостановят на неопределенный срок.
Посольства и консульства США в РФ сохранят численность сотрудников на уровне, необходимом для выполнения ключевых функций.
Неиммиграционные визы позволяют временно находиться на территории Соединенных Штатов. В этот вид документов входят, в частности, визы для туристических, деловых и образовательных поездок.
Фото: ru.myattorneyusa.com
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