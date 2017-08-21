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США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России

21 августа 2017, 14:59

Процедура выдачи неиммиграционных виз США возобновится в Москве 1 сентября.

США приостанавливают процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России с 23 августа - посольство, сообщает ТАСС.

Процедура выдачи неиммиграционных виз США возобновится в Москве 1 сентября, в консульствах в РФ ее приостановят на неопределенный срок.

Посольства и консульства США в РФ сохранят численность сотрудников на уровне, необходимом для выполнения ключевых функций.

Неиммиграционные визы позволяют временно находиться на территории Соединенных Штатов. В этот вид документов входят, в частности, визы для туристических, деловых и образовательных поездок.

Фото: ru.myattorneyusa.com

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