В Уральске в ходе разборки между семьями погиб россиянин

Мать убитого в Уральске гражданина Дагестана, Магомеда Магомедгаджиева утверждает, что её сына убивали двенадцать человек. По ее мнению, уголовное дело не двигается с мёртвой точки, а следователи закрывают глаза на очевидные вещи, пишет " пишет " Уральская Неделя ".





— Мой муж и сын занимаются перевозкой грузов и постоянно ездят в Казахстан, — рассказывает Патимат Исаева. – В марте этого года моему мужу позвонил гражданин Дагестана, Зулпукар Гаджиев и его 23-летний сын Магомед Гаджиев, и позвали его и моего сына приехать в Уральск, чтобы поговорить и примириться с ними. За некоторое время до этого, между нашей семьёй и семьёй Гаджиевых произошёл конфликт.





Сразу же после звонка, муж Патимат Исаевой, Дибиргаджи Магомеджиев и его сын Магомед выехали на место встречи, как выяснилось, это был гараж.





— В гараже моего мужа и сына ждали 12 человек, все они были родственниками Зулпукара Гаджиева, — рассказывает Патимат Исаева. – Моему мужу чудом удалось выжить в ходе этих разборок. Он рассказывал нам, что нашего сына, Магомеда держали за руки несколько человек, а сын Дибиргаджи Гаджиева, Магомед Гаджиев бил его ножом в грудь, а его брат Расул бил сына ножом в спину.





Магомед Магомедгажиев умер на месте, получив 7 ножевых ранений несовместимых с жизнью. Отец парня, Дибиргаджи Магомеджиев был жестоко избит. По словам Патимат Исаевой, полиция "вешает" убийство её сына на одного человека – Магомеда Гаджиева, сына Дибиргаджи Гаджиева. Гаджиев в бегах, полиция его объявила в розыск.





— Мы говорили следователю ДВД Данияру Шуиншалиеву, что убийство моего сына было запланированным, особо жестоким и убивали его группой, — рассказывает женщина. – Мы пытались донести до него, что Гаджиев не мог его убить, будучи один на один. Мой сын под два метра ростом, крупного телосложения, спортсмен, а Гаджиев ростом 165 сантиметров, худой, как он мог убить нашего сына? Но следователь не слушает нас и считает, что моего Магомеда убил один человек. Убийство происходило на глазах моего мужа, он является основным свидетелем по делу. Во время следственных действий он твердил, что убийство было групповым, даже имена виновных называл, но следователь его и слушать не стал.





По словам Патимат Исаевой, следствие по делу об убийстве её сына ведется спустя рукава: не проводятся очные ставки, в протокол допроса не вносятся важные детали.





— Почему из-за халатного отношения полиции, убийцы сейчас находятся на свободе? - плачет женщина. – Теперь вдова моего сына вынуждена всю жизнь нести по нему траур. Кто теперь будет растить и воспитывать двоих детей Магомеда, моих внуков? Мы с мужем оба инвалиды второй группы, теперь сами будем поднимать малышей на ноги.





В ДВД ЗКО лишь сообщили, что по факту смерти Магомеда Гаджиева завели уголовное дело по статье 99 , части 1 "Убийство" и отказались что-либо комментировать, ссылаясь на тайну следствия.





— Гаджиев находится в розыске, — говорит Патимат Исаева. – Но зато другие участники убийства моего сына на свободе, они временно проживают в Уральске и недавно один из них праздновал свадьбу.





Акмарал Шаяхметова.



