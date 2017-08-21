В Марселе автомобиль въехал в автобусные остановки

В результате инцидента один человек задержан.

Автомобиль врезался в две автобусные остановки в южном французском городе Марсель, в результате по меньшей мере один человек погиб , сообщает , сообщает РИА Новости





По информации телеканала BFMTV, в результате инцидента один человек задержан. Стражи порядка пока не могут ничего сказать о его мотивах.

De gros moyens policiers engagés apparemment sur un véhicule suspect bd Charles Livon Vieux-Port #Marseillepic.twitter.com/Ygqu875l8U — David Coquille (@DavidLaMars) 21 августа 2017 г. Полиция города обратилась к жителям и гостям города с просьбой по возможности избегать места ЧП.

