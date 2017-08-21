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В Марселе автомобиль въехал в автобусные остановки

21 августа 2017, 15:18

В результате инцидента один человек задержан.

Автомобиль врезался в две автобусные остановки в южном французском городе Марсель, в результате по меньшей мере один человек погиб, сообщает РИА Новости.

По информации телеканала BFMTV, в результате инцидента один человек задержан. Стражи порядка пока не могут ничего сказать о его мотивах.
Фото: © AP Photo / Michel Euler

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