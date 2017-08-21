В Марселе автомобиль въехал в автобусные остановки
21 августа 2017, 15:18
В результате инцидента один человек задержан.
Автомобиль врезался в две автобусные остановки в южном французском городе Марсель, в результате по меньшей мере один человек погиб, сообщает РИА Новости.
По информации телеканала BFMTV, в результате инцидента один человек задержан. Стражи порядка пока не могут ничего сказать о его мотивах.
De gros moyens policiers engagés apparemment sur un véhicule suspect bd Charles Livon Vieux-Port #Marseillepic.twitter.com/Ygqu875l8U— David Coquille (@DavidLaMars) 21 августа 2017 г.
Полиция города обратилась к жителям и гостям города с просьбой по возможности избегать места ЧП.
Фото: © AP Photo / Michel Euler
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