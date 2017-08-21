В Алматы по ночам будет закрыто движение на одной из центральных улиц

Закрывать пр. Абая в Алматы будут с 12 часов ночи до 6 часов утра.

До 24 августа по ночам будет закрыто движение для транспорта по проспекту Абая, пишет пишет Kolesa.kz





Движение по проспекту ограничат в западном направлении от ул. Байтурсынова.





Закрывать пр. Абая в Алматы будут с 12 часов ночи до 6 часов утра вплоть до 24 августа. Причина перекрытия — капитальный ремонт моста через реку Есентай. Проехать не получится в западном направлении от ул. Байтурсынова.





С 1 сентября на мосту изменится схема движения. На сегодняшний день перекрыта северная сторона проспекта Абая — поток проходит по южной. С началом осени рабочие переместятся на южную. Полностью работы завершатся к 25 сентября.



