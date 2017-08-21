Участок ул. Шевченко в Алматы стал односторонним
21 августа 2017, 15:23
Движение изменилось на отрезке от улицы Кунаева до улицы Фурманова.
Улица Шевченко стала односторонней в западном направлении, сообщает Kolesa.kz.
Соответствующую разметку нанесли на участке от улицы Кунаева до улицы Фурманова.
Отметим, по плану односторонней улица Шевченко будет от проспекта Достык до улицы Жарокова. Полноценный переход на такую схему движения запланирован в сентябре.
Фото: Елена Ерзакович.
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