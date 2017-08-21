Назарбаев посетил предприятия в Кокшетау
В субботу, 19 августа, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил АО «Кокшетауминводы» и хозяйство ТОО «Умай жер», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства ознакомился с состоянием пшеничных полей и деятельностью аграрного предприятия, специализирующегося на производстве и реализации продукции растениеводства.
Нурсултану Назарбаеву было доложено о предстоящей уборочной кампании и готовности к ней сельскохозяйственной техники.
В ходе визита Президент Казахстана провел беседу с аграриями области и поинтересовался текущим состоянием дел в сельском хозяйстве.
Во время беседы аграрии рассказали Нурсултану Назарбаеву об оказываемой им государством поддержке в рамках принятой программы развития АПК.
Кроме того, глава государства обсудил с сельхозпроизводителями вопросы субсидирования сельского хозяйства, развития экспорта аграрной продукции, а также процесс технологической модернизации хозяйств.
Также глава государства посетил предприятие, занимающееся производством минеральной воды - АО «Кокшетауминводы».
В ходе посещения Нурсултан Назарбаев был проинформирован об экономических показателях работы предприятия, в том числе производительности, количестве созданных рабочих мест, объёме привлеченных инвестиций.
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