Национальным Банком РК были согласованы руководящие работники банков второго уровня
Национальным Банком Республики Казахстан были согласованы следующие руководящие работники банков второго уровня:
1. Суганяка Н. - Заместитель Председателя Правления - член Правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (протокол № 61/БВУ/Т от 29.06.2017г.);
2. Лаушев М.С. - член Правления АО «Банк Астаны» (протокол № 62/БВУ/Т от 30.06.2017г.);
3. Жолдасов Е.Р. - член Правления АО «Банк Астаны» (протокол № 63/БВУ/Т от 04.07.2017г.);
4. Мамутов Ж.Ж. - член Правления - заместитель Председателя Правления АО «Банк Kassa Nova» (протокол № 64/БВУ/П от 12.07.2017г.);
5. Соколов Д.Ю.- член Правления АО «АТФБанк» (протокол № 65/БВУ/Т от 14.07.2017г.);
6. Косубаев Е.М. - член Совета директоров - независимый директор АО «Capital Bank Kazakhstan» (протокол № 66/БВУ/П от 18.07.2017г.);
7. Ашурков А.А. - член Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» (протокол № 67/БВУ/П от 20.07.2017г.);
8. Барчугов П.С. - член Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» (протокол № 68/БВУ/П от 20.07.2017г.);
9. Кожраков Б.А. - член Совета директоров АО «Евразийский банк» (протокол № 69/БВУ/П от 21.07.2017г.);
10. Суйгенбаева А.А. - Заместитель Председателя Правления - член Правления АО «Ситибанк» (протокол № 70/БВУ/П от 21.07.2017г.);
11. Альбосинова З.Б. - Главный бухгалтер АО «АТФБанк» (протокол № 72/БВУ/Т от 21.07.2017г.);
12. Миронов П.В. - Заместитель Председателя Правления - член Правления АО «Kaspi Bank» (протокол № 73/БВУ/Т от 21.07.2017г.);
13. Ким И.Ч. - Член Совета директоров - независимый директор АО «Евразийский Банк» (протокол № 74/БВУ/П от 21.07.2017г.);
14. Ситнов В.В. - член Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» (протокол № 75/БВУ/П от 21.07.2017г.);
15. Коломейский И.Б. - Председатель Совета директоров ДБ АО «Сбербанк» (протокол № 76/БВУ/П от 21.07.2017г.);
16. Хон В.А. - член Правления - Заместитель Председателя Правления АО «Банк ЭкспоКредит» (протокол № 77/БВУ/Т от 01.08.2017г.);
17. Ким Хен Хван - член Совета директоров АО «Шинхан Банк Казахстан» (протокол № 78/БВУ/П от 03.08.2017г.);
18. Джаукенов М.А. - Заместитель Председателя Правления - член Правления АО «Цеснабанк» (протокол № 79/БВУ/П от 03.08.2017г.);
19. Хусаинов Г.А. - член Правления - Управляющий директор АО «Банк ЦентрКредит» (протокол №80/БВУ/Т 04.08.2017г.);
20. Толеубеков Е.А.- член Правления - Управляющий директор АО «Банк ЦентрКредит» (протокол № 81/БВУ/П от 07.08.2017г.);
21. Жақсыбек Д.Ә. - член Совета директоров АО «Банк ЦентрКредит» (протокол № 82/БВУ/П от 14.08.2017г.);
22. Черьязданов С.К. - член Совета директоров - независимый директор АО «Банк ЦентрКредит» (протокол № 83/БВУ/П от 15.08.2017г.);
23. Валиханова З.В. - член Правления АО «AsiaCredit Bank(АзияКредит Банк)» (протокол № 84/БВУ/П от 15.08.2017г.).
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