Опубликовано видео с жуткими кадрами жертв ДТП на выезде из Шымкента
21 августа 2017, 15:45
Со сбившего людей автомобиля были сняты госномера.
Появилось видео с жуткими кадрами жертв ДТП на выезде из Шымкента. Наезд на людей произошел 18 августа ближе к вечеру на трассе Шымкент-Алматы, в районе Мартобе, сообщает "Отырар".
На видео очевидец рассказывает, что со сбившего людей автомобиля были сняты госномера. По словам мужчины, скорая помощь была вызвана более 15 минут назад до записи видеокадров. Пострадавший еще дышал.
"Девушка и ребенок очень мучаются, а скорой до сих пор нет!" — кричит мужчина.
Внимание! Видео не рекомендуется к просмотрю людям со слабой психикой.
Первыми об аварии в интернете сообщили пассажиры проезжавшего мимо автобуса. Но из комментариев к видеозаписи было не понятно место происшествия. Пассажиры автобуса были уверены, что водитель иномарки сбил троих велосипедистов.
Фото: кадр из видео.
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