Казахстанцы будут получать бесплатную медпомощь по некоторым видам заболеваний вне зависимости от медстрахования
В рамках внедрения обязательного социального медицинского страхования, также с целью оказания медицинских услуг Министерством здравоохранения Республики Казахстан утвержден перечень социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Согласно данному нормативно-правовому акту все граждане республики вне зависимости от наличия медицинского страхования будут получать медуслуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по заболеваниям, входящим в вышеуказанный перечень.
Так, согласно перечню, к социально значимым заболеваниям относятся 13 заболеваний, таких как:
- туберкулез;
- болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека и носители вируса иммунодефицита человека;
- вирусный гепатит В, С;
- злокачественные новообразования;
- сахарный диабет;
- психические расстройства и расстройства поведения;
- детский церебральный паралич;
- инфаркт миокарда (первые шесть месяцев);
- ревматизм;
- системные поражения соединительной ткани;
- наследственно-дегенеративные болезни центральной нервной системы;
- демиелинизирующие болезни центральной нервной системы;
- орфанные заболевания.
При этом, в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих вошли 16 заболеваний:
- Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека и носители вируса иммунодефицита человека;
- Туберкулез;
- Геморрагические лихорадки;
- Дифтерия;
- Менингококковая инфекция;
- Полиомиелит;
- Психические расстройства и расстройства поведения;
- Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем;
- Лепра;
- Малярия;
- Сибирская язва (легочная форма);
- Холера;
- Чума;
- Брюшной тиф;
- Вирусный гепатит А
-Туляремия
Справочно:
В Казахстане в 2016 году зарегистрировано 508 128 лиц с социально значимыми заболеваниями, также 134 757 лиц, входящих в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
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