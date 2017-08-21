Казахстанцы будут получать бесплатную медпомощь по некоторым видам заболеваний вне зависимости от медстрахования

В рамках внедрения обязательного социального медицинского страхования, также с целью оказания медицинских услуг Министерством здравоохранения Республики Казахстан утвержден перечень социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Согласно данному нормативно-правовому акту все граждане республики вне зависимости от наличия медицинского страхования будут получать медуслуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по заболеваниям, входящим в вышеуказанный перечень.

Так, согласно перечню, к социально значимым заболеваниям относятся 13 заболеваний, таких как:

- туберкулез;

- болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека и носители вируса иммунодефицита человека;

- вирусный гепатит В, С;

- злокачественные новообразования;

- сахарный диабет;

- психические расстройства и расстройства поведения;

- детский церебральный паралич;

- инфаркт миокарда (первые шесть месяцев);

- ревматизм;

- системные поражения соединительной ткани;

- наследственно-дегенеративные болезни центральной нервной системы;

- демиелинизирующие болезни центральной нервной системы;

- орфанные заболевания.

При этом, в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих вошли 16 заболеваний:

- Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека и носители вируса иммунодефицита человека;

- Туберкулез;

- Геморрагические лихорадки;

- Дифтерия;

- Менингококковая инфекция;

- Полиомиелит;

- Психические расстройства и расстройства поведения;

- Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем;

- Лепра;

- Малярия;

- Сибирская язва (легочная форма);

- Холера;

- Чума;

- Брюшной тиф;

- Вирусный гепатит А

-Туляремия

Справочно:

В Казахстане в 2016 году зарегистрировано 508 128 лиц с социально значимыми заболеваниями, также 134 757 лиц, входящих в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.