Застрявшая в бассейне женщина спаслась, написав сообщение в "Фейсбук"
21 августа 2017, 16:12
Спустя короткое время на помощь попавшей в беду женщине пришли соседи и полиция.
Американка, которая застряла в бассейне во дворе своего дома, смогла спастись после того, как смогла написать о своей безвыходной ситуации в сообществе местных жителей в "Фейсбуке", сообщает Vesti.ru.
Спустя короткое время на помощь попавшей в беду женщине пришли соседи и полиция.
Инцидент с 61-летней Лесли Кан произошел в городе Эппинг в штате Нью-Джерси 11 августа. Женщина решила искупаться в бассейне, однако когда она хотела выбраться наружу, лестница сломалась.
Сил же, чтобы забраться на бортик, у американки не было, сообщает Assоciated Press.
Больше никого дома в этот момент не оказалось, а мобильный телефон женщины остался внутри помещения. Оказавшаяся в затруднительном положении Кан догадалась использовать плававший в бассейне шест, чтобы подтащить к краю бассейна стул, на котором лежал ее планшет.
Женщина тут же написала пост с просьбой о помощи в сообществе местных жителей в "Фейсбуке", озаглавив его "911". Очень скоро к ней во двор прибыли соседи вместе с полицейскими, которые помогли Кан выбраться наружу.
Фото: Global Look Press
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874113-0a4e381b5ba75e5938750c740395a3e7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...