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Застрявшая в бассейне женщина спаслась, написав сообщение в "Фейсбук"

21 августа 2017, 16:12

Спустя короткое время на помощь попавшей в беду женщине пришли соседи и полиция.

Американка, которая застряла в бассейне во дворе своего дома, смогла спастись после того, как смогла написать о своей безвыходной ситуации в сообществе местных жителей в "Фейсбуке", сообщает Vesti.ru.

Спустя короткое время на помощь попавшей в беду женщине пришли соседи и полиция.

Инцидент с 61-летней Лесли Кан произошел в городе Эппинг в штате Нью-Джерси 11 августа. Женщина решила искупаться в бассейне, однако когда она хотела выбраться наружу, лестница сломалась.

Сил же, чтобы забраться на бортик, у американки не было, сообщает Assоciated Press.

Больше никого дома в этот момент не оказалось, а мобильный телефон женщины остался внутри помещения. Оказавшаяся в затруднительном положении Кан догадалась использовать плававший в бассейне шест, чтобы подтащить к краю бассейна стул, на котором лежал ее планшет.

Женщина тут же написала пост с просьбой о помощи в сообществе местных жителей в "Фейсбуке", озаглавив его "911". Очень скоро к ней во двор прибыли соседи вместе с полицейскими, которые помогли Кан выбраться наружу.

Фото: Global Look Press

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