Застрявшая в бассейне женщина спаслась, написав сообщение в "Фейсбук"

Спустя короткое время на помощь попавшей в беду женщине пришли соседи и полиция.

Американка, которая застряла в бассейне во дворе своего дома, смогла спастись после того, как смогла написать о своей безвыходной ситуации в сообществе местных жителей в "Фейсбуке", сообщает Vesti.ru





Спустя короткое время на помощь попавшей в беду женщине пришли соседи и полиция.





Инцидент с 61-летней Лесли Кан произошел в городе Эппинг в штате Нью-Джерси 11 августа. Женщина решила искупаться в бассейне, однако когда она хотела выбраться наружу, лестница сломалась.





Сил же, чтобы забраться на бортик, у американки не было, сообщает Assоciated Press.





Больше никого дома в этот момент не оказалось, а мобильный телефон женщины остался внутри помещения. Оказавшаяся в затруднительном положении Кан догадалась использовать плававший в бассейне шест, чтобы подтащить к краю бассейна стул, на котором лежал ее планшет.





Женщина тут же написала пост с просьбой о помощи в сообществе местных жителей в "Фейсбуке", озаглавив его "911". Очень скоро к ней во двор прибыли соседи вместе с полицейскими, которые помогли Кан выбраться наружу.



