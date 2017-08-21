СМИ: в Мекке из-за пожара в гостинице эвакуированы 600 паломников
21 августа 2017, 16:17
Возгорание произошло в наружной системе кондиционирования.
Около 600 паломников, приехавших для совершения хаджа в Саудовскую Аравию, эвакуированы из-за пожара в одной из гостиниц Мекки, сообщает ТАСС.
Огонь вспыхнул в воскресенье вечером на восьмом этаже 15-этажного здания отеля. Возгорание произошло в наружной системе кондиционирования. Прибывшие на место экстренные службы вывели всех постояльцев и сотрудников гостиницы на улицу, после чего пожар был потушен.
Пострадавших нет. Вслед за ликвидацией возгорания паломникам, большинство из которых прибыло из Турции и Йемена, разрешили вернуться в номера.
23 августа начинается месяц зуль-хидджа по исламскому лунному календарю, и сотни тысяч верующих со всего мира отправятся в Мекку и Медину. Основные обряды хаджа начнутся 30 августа. Ежегодно в нем принимают участие до двух миллионов мусульман со всего мира.
Фото: LiveJournal
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