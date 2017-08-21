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В ДВД ЮКО прокомментировали ДТП с наездом на пешехода

21 августа 2017, 16:22

Пострадавшую доставили в реанимацию областной клинической больницы

Пресс-служба ДВД ЮКО прокомментировала ДТП, случившееся в Шымкенте 19 августа, пишет Timeskz.

Тогда в микрорайоне Север пассажирский автобус на перекрестке не уступил дорогу пешеходу. 18-летняя девушка оказалась под его колесами и получила серьезные травмы. Пострадавшую доставили в реанимацию областной клинической больницы, ее состояние оценено как тяжелое.

- Камеры видеонаблюдения зафиксировали это дорожно-транспортное происшествие, - сказала руководитель пресс-службы ДВД ЮКО Салтанат Каракозова. - Водитель автобуса, 1983 года рождения, полностью признает вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 345 ч.2 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначен ряд экспертиз.

Проводится досудебное расследование.

Дана Акжолова.

Фото: timeskz.kz.

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