В ДВД ЮКО прокомментировали ДТП с наездом на пешехода

Пресс-служба ДВД ЮКО прокомментировала ДТП, случившееся в Шымкенте 19 августа, пишет Timeskz





Тогда в микрорайоне Север пассажирский автобус на перекрестке не уступил дорогу пешеходу. 18-летняя девушка оказалась под его колесами и получила серьезные травмы. Пострадавшую доставили в реанимацию областной клинической больницы, ее состояние оценено как тяжелое.





- Камеры видеонаблюдения зафиксировали это дорожно-транспортное происшествие, - сказала руководитель пресс-службы ДВД ЮКО Салтанат Каракозова. - Водитель автобуса, 1983 года рождения, полностью признает вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 345 ч.2 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначен ряд экспертиз.





Проводится досудебное расследование.





Дана Акжолова.



