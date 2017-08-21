План по внедрению элементов индустрии 4,0 представят в сентябре

Этот план будет пошаговый и рассчитан до 2025 года.

На пресс-конференции в правительстве РК министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек рассказал о проводимой работе в рамках первого приоритета «Ускоренная технологическая модернизация экономики» Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«У нас есть шанс быть в своем регионе лидером по внедрению этой индустрии, которая даст нам дополнительные конкурентные преимущества. При всей сложности этого вопроса мы видим, что индустрия 4.0 для Казахстана представляет не только вызовы, но и новые возможности. Это значительное повышение эффективности, создание нового бизнеса, экспортоориентированного производства. В связи с этим с начала года мы проводим активную работу по разработке соответствующих мер», - сказал он.





По его словам, специально для этого были привлечены эксперты из стран, которые добились значительного результата по цифровизации своей промышленности.





«Мы пригласили такие институты, как институт Fraunhofer (Германия), Business Sweden. Это те институты, которые в свое время в 2011 году заявили о начале этой эры индустрии 4.0. Совместно с данными экспертами мы в течение первого полугодия активно проводим технический анализ казахстанской промышленности на предмет соответствия наших производственных мощностей, конкретных предприятий к моменту перехода или применения элементов индустрии 4.0», - пояснил глава ведомства.





Как отметил Ж. Касымбек, эту работу планируют завершить в следующем месяце.





«В сентябре мы эту работу завершим, и до конца года представим в правительство конкретный пошаговый план внедрения элементов 4.0 до 2025 года в отраслях промышленности Казахстана», - заключил министр.

«Индустрия 4.0» – это принцип организации производства, в котором взаимодействуют не только люди с машинами, но и машины между собой, а цифровая реальность предваряет и дополняет собой реальность физическую. При отклонении параметров работы от заданных машина сама принимает решение о выполнении некоторых действий, которые должны привести ситуацию в норму, запускает их и передает сигнал другим машинам и/или людям. Например, если датчики загазованности в шахте покажут экстремальное значение содержания газа, система не только передаст сигнал тревоги диспетчеру, но и самостоятельно включит, например, дополнительную вентиляцию.





Ксения Давыдова, Астана