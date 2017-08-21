В Сатпаеве погиб работник корпорации "Казахмыс"
21 августа 2017, 16:33
Несчастный случай произошел на шахте №55 в городе Сатпаев.
17 августа на шахте №55 Восточно-Жезказганского рудника ТОО "Корпорация Казахмыс", в Сатпаеве, произошел несчастный случай, передает Zakon.kz.
"При осмотре очистного забоя, взрывник, 1966 года рождения, был травмирован куском горной массы. 20 августа, несмотря на все усилия врачей, рабочий скончался в медицинском центре г. Жезказган. Создана специальная комиссия, которая разбирается в обстоятельствах случившегося, - сообщает пресс-служба ТОО "Корпорация Казахмыс". - Руководство и трудовой коллектив компании приносят искренние соболезнования родным и близким погибшего".
Фото: today.kz.
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