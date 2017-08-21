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Туристический проморолик с участием порнозвезды вызвал скандал в Японии

21 августа 2017, 16:43

Женских общественным группам не понравился регулярный крупный план губ актрисы, кадры, на которых актриса гладит голову черепахи, а также некоторые фразы, в которых содержались намеки сексуального характера.

Власти японской префектуры Мияги приняли решение убрать из Интернета видео, в котором рекламировались туристические поездки в регион. Ролик, в котором снялась фотомодель и звезда эротических фильмов Дан Мицу, был признан многими чересчур вызывающим в сексуальном плане, сообщают Vesti.ru.

В видео длиной 2 минуты 30 секунд, которое стало частью развернутой властями Мияги кампании по привлечению туристов в регион, Дан Мицу фигурирует в кимоно на фоне местных достопримечательностей вместе с куклой в виде черепахи, которая является символом префектуры.

Отдельные части ролика вызвали возмущение женских общественных групп. Им, в частности, не понравился регулярный крупный план губ актрисы, кадры, на которых актриса гладит голову черепахи, а также некоторые фразы, в которых содержались намеки сексуального характера, сообщает Japan Times.

Изначально власти отказались снять ролик с эфира, однако после того, как на него было получено в общей сложности 380 жалоб по телефону, почте и через Интернет, было принято решение все-таки убрать его из Сети.

Ролик, изготовление которого обошлось в 23 миллиона иен (около 210 тысяч долларов), был снят совместно правительством префектуры Мияти, муниципалитетом столицы префектуры города Сендай, а также железнодорожной компанией East Japan Railway Co. Часть средств поступила из фонда поддержки регионов, пострадавших в результате разрушительного землетрясения и цунами в марте 2011 года.

По словам представителя местных властей, видео, которое с момента выхода в начале июля 2017 года уже получило более 3,3 миллиона просмотров, уже успело в определенной роли послужить делу повышения внимания к региону со стороны туристов.


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