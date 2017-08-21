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В Актау мужчина с обрезом совершил два разбойных нападения за день

21 августа 2017, 16:49

Мужчина ранее уже был судим.

Полицейские задержали злоумышленника, который в течение дня совершил два разбойных нападения с обрезом, сообщает "Мой ГОРОД".

По информации пресс-службы ДВД Мангистауской области, 31-летнего мужчину задержали в субботу, 19 августа.

- Сотрудники полиции задержали вооруженного мужчину у 15 дома в 11 микрорайоне. Установлено, что в этот день мужчина совершил два разбойных нападения в 11 и в 26 микрорайоне. Мужчина ранее уже был судим, - рассказали в пресс-службе ДВД.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в отношении задержанного проводится досудебное расследование по статье 192 УК РК - "Разбой".

Регина Ясная.

Фото: gorod55.ru.

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