В Карагандинской области прошло масштабное празднование 350-летнего юбилея Казыбек би

В минувшую субботу в Каркаралинском районе в нескольких километрах от села Егиндыбулак прошло важное мероприятие — празднование 350-летия со дня рождения философа и оратора, мыслителя и видного государственного и общественного деятеля 18-го века Казыбек би.





Участие в торжествах приняли Государственный секретарь РК Гульшара Абыдкаликова, аким Карагандинскойобласти Ерлан Кошанов, космонавт, гордость всех казахстанцев Тохтар Аубакиров, актер советского и казахского кино, режиссер Асанали Ашимов и многие другие.





Прибыв в Егиндыбулак, они возложили цветы у памятника Казыбек би. Там же состялся обряд чтения Корана.





Непосредственно в юрточном городке, где проходили основные мероприятия того дня, на сцене состоялось театрализованное представление, повествующее о том, как Казыбек би в составе посольской миссии вызволил из джунгарского плена батыра Абылая.









От имени Главы государства Нурсултана Назарбаева присутсствующих поздравила Гульшара Абдыкаликова: «Имя нашего предка вписано в историю нашей нации золотыми буквами. Как говорил Казыбек би: «Мы — казахи, в степи пасем скот. Никому не угрожаем, мы — мирный народ. Чтоб счастье и удача не покинули нас, чтобы враг невзначай не ринулся на нас, мы держим копье наготове и знаем цену доброго слова».





Сегодняшняя независимость и мир, царящие в Казахстане – это воплощение мечты наших предков. Все это стало возможным благодаря единству и согласию нашего народа





Мы ценим прошлое, уважаем настоящее и стремимся к будущему. И в рамках программы Рухани жангыру мы переосмысливаем и обогащаем нашу историю, культуру, национальную память. Сегодняшний юбилей является тому ярким подтверждением».









В свою очередь глава региона Ерлан Кошанов отметил, что наследие Казыбек би — судейское и ораторское мастерство — нуждаются во всестороннем изучении.





- Как вы знаете, в советское время было не позволительно рассматривать это. Наследие Казыбек би разрешалось изучать только как фольклор. Сейчас же, в условиях Независимости, я думаю, что образ нашего предка мы открываем с новой стороны, - отметил он.





Ерлан Жаканович также выразил надежду на то, что уже ы ближайщее время в распоряжение казахстанских ученых поступят документы, хранящиеся в китайский архивах. Это действительно бесценные свидетельства прошлого — речь идет о трех тысяч документов, касающиеся казахского ханства, наших ханов и батыров, и биев. Например, благодаря тамошним архивам известно об активном участии Казыбек би в управлении государством во времена правления ханов Самеке, Абильмамбета и Абылая.









Он также подчеркнул, что празднование юбилея не является финальной точкой. В целях пропаганды великого наследия казыбек би запланировано еще немало мероприятий, приуроченных к этой дате. Так, буквально на прошлой неделе вышел в свет двухтомник «Каз дауысты Казвбек би», изданный по заказу областного акимата, и специальный фотоальбом.





20 августа в Караганде состоялся на сцене Дворца культуры горняков состялся международный айтыс, в котором приняли участие исполнители из Кыргызстана, Монголии и Китая.





Кроме того, 19 августа после поздравительных выступлений отправился в путь автокараван «Дорогами Казыбек би: поклон предкам». Он будет находится в пути 10 дней, посетив Туркестан, узбекские города Ташкент и Навои, где находятся могилы Толе би и Айтеке би.





21 сентября на сцене Казахского драматического театра им. С. Сейфуллина состоится премьера спектакля «Казыбек би». В Областном краеведческом музее откроется выставка, на которой будет представлен уникальный экспонат чапан Каздаусты Казыбек би, переданый в дар государству его потомками. В Карагнадинском государственном университете им. Е. А. Букетова запланирована международная научно-практическая конференция «Деятельность и творчество великого казахского мыслителя Казыбек би как важный фактор модернизации общественного сознания».





Но вернемся к нашему празднику. Тохтар Аубакиров, уроженец Каркаралинского района, привез в подарок землякам бронзовый бюст Казыбек би, автором которого является известный скульптор Марат Мансуров. С учетом того, что в Егиндыбулаке уже имеется его памятник, было решено установить бюст в районном центре.









Основными развлечениями стали спортивные состязания — казакша курес, аламан байга и топ байга. Главным призом за победу в казахской национальной борьбе в категории до 70 килограмм стал легковой автомобиль «Toyota». Финалистом стал мастер спорта РК по самбо и казазша курес Едыгей Сыздыков, житель Каркаралинска. Всего же за побдеу боролись 33 спортсмена со всех областей Казахстана.





Что касается аламан байги, из 46 скакунов первым к финишу пришел Тай тобе из Акмолинской области. Его владелец получил в подарок ключи от внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. В топ байге победу своему хозяину добыл скакун Исток (Костанайская область). Призом стал автомбиль марки «Renault».



























