Мать барселонского террориста призвала сына сдаться полиции

"Я хочу, чтобы он остановился… Я хочу, чтобы он сдался полиции. Я предпочитаю, чтобы он оказался в тюрьме или даже погиб, чем видеть убитыми других людей", — заявила Ханну Ганими в эфире телеканала BFM TV.





Напомним, днем 17 августа автофургон, которым, предположительно, управлял Абуякуб, въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы он украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*.



