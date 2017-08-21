Девушка сделала 13 пластических операций, чтобы стать похожей на Иванку Трамп

Девушка мечтает быть похожей на дочь президента США Иванку Трамп, ради чего сделала 13 операций и не собирается останавливаться, несмотря на опасения врачей





Иванку Трамп девушка считает образцом для подражания.





Врачи отказались снова отправить её на очередную операцию. За последние 12 месяцев женщина пережила 13 процедур, среди которых липосакция, наполнитель в щёки, подъём век и работы с носом.





"Я была и так хороша раньше, но теперь я просто изящнее", - говорит девушка.



