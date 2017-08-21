Расположение аэродрома Азем, возможно, стало причиной крушения самолета под Алматы

Речь идет о близости гор с аэродромом, где периодически возникают воздушные потоки.

В кулуарах правительства РК министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек ответил на вопрос по поводу возможной причины крушения учебного самолета Академии гражданской авиации, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Минимальный срок работы комиссии один месяц, вы знаете. Предварительно, действительно, были воздушные потоки», - сказал он.





При этом глава ведомства отметил, что сегодня появились вопросы к расположению аэропорта Азем, где возникают периодически воздушные потоки.





Женис Касымбек указал, что есть вопросы по неправильному расположению аэропорта Азем, на который авиасудно заходило на посадку, и возможно именно это стало причиной трагедии.





«У нас вопрос становится к расположению аэродрома, который использует Академия гражданской авиации. Потому что исследования дают данные, что эти потоки там периодически возникают. Речь идет о близости гор и другие вопросы», - уточнил Ж. Касымбек.

В заключение министр указал, что «Технам 2002» - это легкомоторные самолеты».





«Это предварительно то, что могу я сказать. Окончательные итоги, как комиссия работу закончит, вы узнаете», - добавил он.





Напомним , 10 августа в 09.53 при выполнении учебно-тренировочного задания на удалении 2 километра от контрольной точки аэродрома Азем произошло авиационное происшествие с воздушным судном Tecnam P-2002JF, регистрационный номер UP-LA321, эксплуатант ТОО "Training center Part-FCL". В результате происшествия погибли двое - курсант Академии пилот-инструктор . Для расследования обстоятельств ЧП была создана специальная комиссия Департамента расследования происшествий на транспорте МИР РК.

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Ксения Давыдова, Астана



