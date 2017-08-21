«Умный рудник» будет внедрен на ряде горнорудных предприятий РК

В рамках данной программы будут внедрять передовые технологии, такие как анализ массовых данных, передовые датчики, сенсоры, роботизацию.

Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек сообщил, что некоторые предприятия в горноперерабатывающем секторе выработали собственные планы цифровой модернизации, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





По его словам, в рамках работы над поэтапным планом внедрения элементов индустрии 4.0 в Казахстане проводится работа с крупными системообразующими предприятиями, такими как Казахмыс, Казминералс, Казцинк, Арселор Миттал на предмет того, чтобы уже сейчас эти предприятия имели собственные планы по переходу на новый индустриальный уровень.





«Можно отметить, что данные предприятия выработали собственные планы цифровой модернизации, приступают к внедрению программ, таких как «умный рудник», где будут внедряться такие технологии, как анализ массовых данных, передовые датчики, сенсоры, роботизация», - сказал он.





«То есть мы можем сказать, что у нас уже есть первые проекты, с применением новых технологий. К примеру, только компания ERG планирует инвестировать в проекты цифровизации в ближайшие 10 лет порядка 800 млрд тенге», - добавил глава ведомства.





Как он отметил, таким образом, предпринимаемые меры по стимулированию перехода отечественной промышленности к индустрии 4.0 окажут позитивное влияние на конкурентоспособность не только промышленности РК, но и в целом на экономике страны.





«Мы надеемся, что к концу года сможем детально, подробно доложиться по каждой отрасли, по каждому предприятию Казахстана», - заключил Ж.Касымбек.





Ксения Давыдова, Астана