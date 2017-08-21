США готовятся к массовому изъятию долларов

Федеральный резерв США видит только один способ избавиться от напечатанных в огромных количествах долларов.

Ощущение относительного валютного спокойствия, обусловленного планомерным проведением Федеральной резервной системой (ФРС) США политики слабого доллара, подходит к концу. Все больше факторов указывает на то, что уже в ближайшее время курс американской валюты начнет резко расти, а ее предложение на рынке — снижаться





Ожидается, что на предстоящем заседании Федерального резерва США будет объявлено о начале операций по сокращению баланса. По замыслу членов Комитета по открытым рынкам, долларовая ликвидность, которая обильно выливалась на рынки после кризиса 2008 года, двигая вверх индексы акций и долговой рынок, будет изыматься из системы и де-факто уничтожаться.

На первом этапе планируется «уничтожать» по 10 млрд долларов в месяц, после чего этот объем будет увеличен до 50 млрд долларов. За такое решение высказалось большинство членов комитета, многие из которых предлагали заняться «сжиганием долларов» еще в июле.

По мнению американских финансовых чиновников, избыток легко доступных долларов послужил причиной масштабных спекуляций и формирования рыночных пузырей. Так, в августе фондовые индексы в США установили исторические максимумы: индекс S&P500 с ноября прибавил 16% и за 10 месяцев ни разу не падал больше чем на 3%.





В рамках программ количественного смягчения, предпринятых в ответ на глобальный кризис 2008 года, Федрезервом на мировой рынок было вылито примерно 3,5 трлн долларов. В результате финансовая система оказалась наводнена бесплатными денежными ресурсами, хлынувшими на рынки и вызвавшими их бурный рост.

Теперь ФРС будет пытаться «сжечь» весь этот избыток шальных денег любым доступным способом. Для реализации данной задачи Минфин США намерен резко увеличить выпуск долговых бумаг в четвертом квартале.

Предположительно, с октября по декабрь американский «облигационный пылесос» высосет с рынка в общей сложности 501 млрд долларов. Размещение рекордного количества облигаций начнется во второй половине октября. Причем почти четверть общего объема средств — 114 млрд долларов — планируется собрать в первые две недели, до 31 октября. В ноябре объем выпуска составит 243 млрд долларов.





Что касается последствий задуманного Федрезервом изъятия долларов, то основная их тяжесть ляжет на плечи развивающихся стран.





По данным банка JP Morgan, ФРС за три года может сократить баланс на 2,2 трлн долларов. Это, в свою очередь, приведет к оттоку капитала с развивающихся рынков на 220 млрд долларов. По словам старшего директора Института международных финансов Сони Гиббс, каждый изъятый ФРС доллар уменьшает приток капитала в развивающиеся страны на 10 центов.

«Сокращение баланса ФРС — это действительно плохая новость для мировой экономики. Несколько триллионов долларов, „напечатанных“ в период кризиса, будут изъяты из финансовой системы, что приведет сразу к нескольким последствиям», — пояснил «Ридусу» вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. Во-первых, по словам эксперта, предложение долларов станет меньше и «зеленый» подорожает. Период ослабления американской валюты закончен — впереди новые максимумы к евро, йене, да и к российскому рублю, поясняет Вязовский.

Во-вторых, дорогой доллар — это негативное событие для рынка нефти, который и так находится под давлением из-за перепроизводства. Согласно прогнозам, баррель марки Brent может к началу осени упасть до уровня 45 долларов, что приведет, кстати, к дальнейшей девальвации рубля, который все так же зависит от котировок черного золота.





Российская валюта в паре к доллару, по нашим оценкам, может вернуться в сентябре к привычному диапазону 62 на 65 рублей за один доллар, — говорит специалист. — Наконец, действия ФРС приведут к удорожанию заемного капитала по всему миру. Стоит также добавить, что биржевые площадки ждет период длительной коррекции. Эпоха роста, основанного на дешевом, доступном долларе, закончилась.



