Касымбек попросил извинения за раскопанную павлодарскую трассу

В то же время, отвечая на жалобы павлодарцев по поводу отсутствия билетов на ж/д до Астаны, он заверил, что билеты есть в продаже.

На пресс-конференции в правительстве РК министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек прокомментировал причину плохой автодороги по направлению Астана-Павлодар, из-за чего у павлодарцев возникают проблемы, как добраться на ЭКСПО, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Сегодня утром только я разговаривал с руководством АО «Пассажирские перевозки», поезда полностью не заполнены. Сегодня мы собирались провести заседание по аэропорту, я дополнительно приглашу представителя «Пассажирских перевозок» - именно направление на Павлодар перепроверю», - сказал он.





«Более того у нас были моменты, те удешевленные билеты, которые мы планировали продать через КТЖ областям, в мае они не были выкуплены полностью. На сегодняшний день продажа очень хорошо идет, эти билеты есть», - добавил глава ведомства.





Касательно состояния дороги на Павлодар Ж.Касымбек отметил, что на этом участке ведутся сейчас ремонтные работы.





«По дороге на Павлодар вы правы, идут ремонтные работы в рамках программы «Нурлы жол» проект Центр-Восток. Мы эту дорогу в следующем году завершим. Будет автобан такого же качества как Астана-Темиртау и Астана-Боровое. Проблемы есть на трех участках. Там был недобросовестный поставщик иранская компания «Дена». Мы с ней расторгли договор», - напомнил он.





По его словам, сейчас работают другие компании.





«Достаточно активно работают, но, к сожалению, в этом году на этом участке мы проезд не даем в полном объеме. Из-за этого есть сложности, и мы просим извинения у граждан именно за этот участок. По стоимости такси, мы не регулируем частный бизнес, но мы поинтересуемся. Они - организации такси, заключают договоры с акиматами, мы попробуем с ними переговорить», - пообещал министр.



