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Житель Алматинской области помог полицейским задержать убийцу своей жены

21 августа 2017, 17:16

Подозреваемый ворвался в дом к супругам с целью грабежа и нанес женщине множественные ранения ножницами.

20 августа в дежурную часть Карасайского РУВД поступил звонок на канал «102» от жителя одного из дачных массивов Иргелинского сельского округа. Патрульный экипаж из трех полицейских, ориентированный на тревожный вызов незамедлительно прибыл к месту происшествия, где задержал молодого мужчину, напавшего на супружескую чету, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

В полиции отметили, что хозяин дома оказал значимое содействие в поимке подозреваемого.

«Как выяснилось, проникший на второй этаж с целью кражи подозреваемый был застигнут 47-летней хозяйкой дома. Женщина, которой были нанесены множественные ранения ножницами, скончалась на месте. Ее супруг, прибежавший на шум, успел сбросить сообщение на канал «102» и вступить в схватку с преступником воспрепятствую тем самым его побегу до приезда полиции» - рассказали в пресс-службе ДВД.

Полученные хозяином дома ранения оказались легкими и он отказался от госпитализации после оказания медицинской помощи.

«На месте происшествия обнаружены и изъяты перчатки, маска и ножницы, используемые подозреваемым при совершении преступления. Сейчас изъятые вещи приобщены в качестве вещественных доказательств к уголовному расследованию, возбужденному по факту убийства. Задержанный мужчина, оказавшийся 19-летним местным жителем, водворен под стражу» - дополнили в полиции.

Фото с сайта dpchas.com.ua

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