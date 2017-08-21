Житель Алматинской области помог полицейским задержать убийцу своей жены
21 августа 2017, 17:16
Подозреваемый ворвался в дом к супругам с целью грабежа и нанес женщине множественные ранения ножницами.
20 августа в дежурную часть Карасайского РУВД поступил звонок на канал «102» от жителя одного из дачных массивов Иргелинского сельского округа. Патрульный экипаж из трех полицейских, ориентированный на тревожный вызов незамедлительно прибыл к месту происшествия, где задержал молодого мужчину, напавшего на супружескую чету, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.
В полиции отметили, что хозяин дома оказал значимое содействие в поимке подозреваемого.
«Как выяснилось, проникший на второй этаж с целью кражи подозреваемый был застигнут 47-летней хозяйкой дома. Женщина, которой были нанесены множественные ранения ножницами, скончалась на месте. Ее супруг, прибежавший на шум, успел сбросить сообщение на канал «102» и вступить в схватку с преступником воспрепятствую тем самым его побегу до приезда полиции» - рассказали в пресс-службе ДВД.
Полученные хозяином дома ранения оказались легкими и он отказался от госпитализации после оказания медицинской помощи.
«На месте происшествия обнаружены и изъяты перчатки, маска и ножницы, используемые подозреваемым при совершении преступления. Сейчас изъятые вещи приобщены в качестве вещественных доказательств к уголовному расследованию, возбужденному по факту убийства. Задержанный мужчина, оказавшийся 19-летним местным жителем, водворен под стражу» - дополнили в полиции.
Фото с сайта dpchas.com.ua
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874131-f91cf183cda6655862c829f474a662c3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...