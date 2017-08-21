Житель Алматинской области помог полицейским задержать убийцу своей жены

Подозреваемый ворвался в дом к супругам с целью грабежа и нанес женщине множественные ранения ножницами.

20 августа в дежурную часть Карасайского РУВД поступил звонок на канал «102» от жителя одного из дачных массивов Иргелинского сельского округа. Патрульный экипаж из трех полицейских, ориентированный на тревожный вызов незамедлительно прибыл к месту происшествия, где задержал молодого мужчину, напавшего на супружескую чету, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.





В полиции отметили, что хозяин дома оказал значимое содействие в поимке подозреваемого.





«Как выяснилось, проникший на второй этаж с целью кражи подозреваемый был застигнут 47-летней хозяйкой дома. Женщина, которой были нанесены множественные ранения ножницами, скончалась на месте. Ее супруг, прибежавший на шум, успел сбросить сообщение на канал «102» и вступить в схватку с преступником воспрепятствую тем самым его побегу до приезда полиции» - рассказали в пресс-службе ДВД.





Полученные хозяином дома ранения оказались легкими и он отказался от госпитализации после оказания медицинской помощи.





«На месте происшествия обнаружены и изъяты перчатки, маска и ножницы, используемые подозреваемым при совершении преступления. Сейчас изъятые вещи приобщены в качестве вещественных доказательств к уголовному расследованию, возбужденному по факту убийства. Задержанный мужчина, оказавшийся 19-летним местным жителем, водворен под стражу» - дополнили в полиции.



