В Костанайской области осужден лжетеррорист
21 августа 2017, 17:26
Его приговорили к 2 годам лишения свободы.
В апреле текущего года житель поселка Кушмурун, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в дежурную часть ДЧС Костанайской области и сообщил - в пятиэтажном доме поселка произойдет взрыв, сообщает Qostanay.tv.
Правоохранительными органами был осуществлен выезд на место происшествия, а также приняты меры к установлению личности лжетеррориста. По результатам проверки его сообщения факт о готовящемся акте терроризма не подтвердился.
"Приговором Аулиекольского районного суда от 22.06.2017 года гр.Ш. признан виновным за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма и осужден по статье 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - говорится в сообщении.
Приговор вступил в законную силу.
Фото: ctv7.ru.
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