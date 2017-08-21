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В Ливане заявили о предотвращении теракта на борту рейса из Австралии в ОАЭ

21 августа 2017, 17:32

Теракт готовил террорист-ливанец совместно с еще четырьмя боевиками.

Ливанская разведка предотвратила теракт на борту авиалайнера, летевшего из Австралии в ОАЭ. Об этом сообщил глава МВД Ливана Нухад Машнук на пресс-конференции в понедельник, передает РИА Новости.

"Отдел разведки в силах внутренней безопасности Ливана недавно смог предотвратить взрыв на борту самолета эмиратских авиалиний, совершающего рейс из Австралии в Абу-Даби", — сообщил ливанский министр, не уточнив дату планировавшегося теракта.

Он добавил, что теракт готовил террорист-ливанец по имени Тарик Хаят совместно с еще четырьмя боевиками. О его судьбе Машнук не сообщил.

Фото: Flickr / Andrew Malone.

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