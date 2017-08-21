Бозумбаев назвал стоимость газификации Астаны
21 августа 2017, 17:32
В целом на реализацию проекта по газификации, в котором протяженность газопровода составляет 1800 км, составляет 260 млрд тенге.
Как рассказал на пресс-конференции в правительстве РК министр энергетики РК Канат Бозумбаев, из-за дороговизны подведения газа к домам астанчан ведомство сейчас находится в поиске средств, чтобы реализовать этот проект, передает корреспондент Zakon.kz.
«Мы всесторонне рассмотрели и обсудили этот вопрос и направили его в правительство. У «КазМунайГаза» нет возможности для привлечения кредитных ресурсов, так как у них очень большая кредитная нагрузка. Поэтому вопрос решается через «КазТрансГаз». Через «КазМунайГаз» по финансированию в настоящее время возникают проблемы, а мы стараемся для этого привлечь инвесторов со стороны», - сказал он.
Как отметил глава ведомства, нацкомпания «КазТрансГаз» подготовила технико-экономическое обоснование проекта и прошло госэкспертизу.
«Маршрут проекта начинается в Кызылординской области, оттуда планируется провести газопровод протяженностью в 1800 км через Карагандинскую область в Астану. Мощность газопровода составит 3 млрд кубометров в год, а цена превышает 260 млрд тенге», - резюмировал К. Бозумбаев.
Ксения Давыдова, Астана
Фото с сайта fainaidea.com
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