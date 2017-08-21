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СМИ: Министр энергетики Индии выдал российскую трассу за местную

21 августа 2017, 17:42

Твит чиновника был посвящён достижениям правительственной программы уличного освещения, в рамках которой около 50 тыс. км индийских дорог оснастили светодиодными фонарями.

Министр энергетики Индии Пиюш Гоял, комментируя в своём Twitter успехи местной программы уличного освещения, опубликовал фотографию российской трассы, сообщает RT со ссылкой на India Today.

Сообщается, что твит чиновника был посвящён достижениям правительственной программы уличного освещения, в рамках которой около 50 тыс. км индийских дорог оснастили светодиодными фонарями. Однако к своему посту Гоял прикрепил фото не индийской, а российской трассы.

Как отмечается, на ошибку главы индийского Минэнерго обратили внимание пользователи соцсетей. В результате Гоял удалил свой твит, а вместо него опубликовал другой — с фотографией индийских дорог.

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