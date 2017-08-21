СМИ: Министр энергетики Индии выдал российскую трассу за местную
21 августа 2017, 17:42
Твит чиновника был посвящён достижениям правительственной программы уличного освещения, в рамках которой около 50 тыс. км индийских дорог оснастили светодиодными фонарями.
Министр энергетики Индии Пиюш Гоял, комментируя в своём Twitter успехи местной программы уличного освещения, опубликовал фотографию российской трассы, сообщает RT со ссылкой на India Today.
Сообщается, что твит чиновника был посвящён достижениям правительственной программы уличного освещения, в рамках которой около 50 тыс. км индийских дорог оснастили светодиодными фонарями. Однако к своему посту Гоял прикрепил фото не индийской, а российской трассы.
Govt. has illuminated 50,000 KM of Indian roads by retrofitting 30 lakh conventional street lights with LED lights. pic.twitter.com/awvQjmCPUg— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) 21 августа 2017 г.
Как отмечается, на ошибку главы индийского Минэнерго обратили внимание пользователи соцсетей. В результате Гоял удалил свой твит, а вместо него опубликовал другой — с фотографией индийских дорог.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874141-0dc4160177bcf7440d7d6247b7c70080
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...