СМИ: Министр энергетики Индии выдал российскую трассу за местную

Твит чиновника был посвящён достижениям правительственной программы уличного освещения, в рамках которой около 50 тыс. км индийских дорог оснастили светодиодными фонарями.

Министр энергетики Индии Пиюш Гоял, комментируя в своём Twitter успехи местной программы уличного освещения, опубликовал фотографию российской трассы , сообщает , сообщает RT со ссылкой на India Today.





Сообщается, что твит чиновника был посвящён достижениям правительственной программы уличного освещения, в рамках которой около 50 тыс. км индийских дорог оснастили светодиодными фонарями. Однако к своему посту Гоял прикрепил фото не индийской, а российской трассы.



Govt. has illuminated 50,000 KM of Indian roads by retrofitting 30 lakh conventional street lights with LED lights. pic.twitter.com/awvQjmCPUg — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) 21 августа 2017 г.