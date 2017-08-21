Ускоренная технологическая модернизация позволит значительно повысить эффективность энергетического сектора РК

Об этом сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев в ходе брифинга в пресс-центре Правительства РК на тему «Реализация первого приоритета «Ускоренная технологическая модернизация экономики» в рамках Послания Главы государства «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Канат Бозумбаев сообщил, что МЭ РК проводится системная работа по ускоренной технологической модернизации, озвученной Главой государства в Послании народу. Так, в рамках расширения минерально-сырьевой базы выработан ряд новых подходов к регулированию вопросов углеводородного сырья.

Например, оптимизированы виды контрактов, сокращены сроки их заключения на недропользование, упрощены процедуры и устранены административные барьеры. В целях повышения прозрачности и предсказуемости сферы недропользования осуществляется переход на международную систему стандартов отчетности по запасам сырья.

Для решения задачи по углублению комплексной переработки сырья во втором полугодии завершаются проекты модернизации Атырауского НПЗ и Павлодарского НХЗ. В следующем году - Шымкентского НПЗ.

После модернизации нефтеперерабатывающих заводов объем переработки нефти возрастет с 14,5 до 17,5 млн тонн. Увеличится производство светлых нефтепродуктов - бензина, дизтоплива, авиатоплива. Ожидается полное обеспечение внутренних потребностей страны отечественными нефтепродуктами и исключение импортозависимости по ГСМ.

В модели ускоренной технологической модернизации экономики реализуется ряд инициатив по проекту ТЭК. Так, в нефтегазовой промышленности проводится работа по увеличению нефтеотдачи на месторождениях и активизации геологоразведочных работ, в том числе по морским проектам. Это обеспечит рост объема добычи нефти к 2025 году до 107,3 млн тонн и объема добычи газа до 77,3 млрд куб. м.

В нефтепереработке внедряются проекты повышения энергоэффективности, перехода на 3-летний межремонтный период на НПЗ и меры по повышению привлекательности поставок нефти на внутренний рынок. Это увеличит объем выпуска светлых нефтепродуктов и доведет их качество до экологических стандартов К4 и К5.

В нефтегазохимии реализуются меры по строительству 4 нефтегазохимических заводов с суммарной мощностью 2,3 млн тонн в год продукции высокой добавленной стоимости.

В атомной энергетике будут реализованы проекты по строительству завода по производству тепловыделяющих сборок, внедрению IT-технологий на уранодобывающих предприятиях, а также усилению поисковых работ для восполнения минерально-сырьевой базы урана.

Общий объем инвестиций по инициативам «Топливно-энергетического сектора» за 2017-2025 годы должен составить свыше 19 трлн тенге, из которых более 97% будет обеспечено за счет частных средств.