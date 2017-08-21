В рамках благотворительной акции, мечети Алматы обули, одели и собрали в школу тысячу детей

В рамках благотворительной акции «Дорога в школу», ставшей уже традиционной, ежегодной, в Алматы на сегодня обеспечены школьной одеждой и школьными принадлежностями тысяча детей, сообщает Zakon.kz





Духовные служители, принимающие активное участие в ежегодной акции «Дорога в школу», и в этом году провели широкомасштабные мероприятия в каждом регионе страны. Верховный муфтий Ержан кажы Молгажыулы в рамках акции «Дорога в школу» изыскал возможность обеспечить школьной одеждой и школьными принадлежностями тысячу алматинских детей.





- Получать знания, стремиться учиться – одно из качеств мусульманина, - отметил Верховный муфтий. - Слава Аллаху, в нашей стране создаются все условия для того, чтобы вы получали хорошие знания и стали известными специалистами. Желаю вам полностью отдаваться учебе и неустанно получать глубокие знания и стать достойными гражданами своей Родины. Акция «Дорога в школу» поистине стала доброй традицией. Выражаю благодарность представителям духовенства и всем гражданам, внесшим свой вклад в такое благое дело. Пусть Всевышний будет вами.





Главная задачи данной благотворительной акции – обеспечить детей из необеспеченных и многодетных семей всем необходимым для школы – одеждой, обувью и канцелярскими принадлежностями. Акция «Дорога в школу» организовывается каждый год во всех мечетях республики. Только по городу Алматы в прошлом году были обеспечены школьной формой и всем необходимым для занятия в школе 1500 учеников.





- Импонирует то, что Верховный муфтий сам пришел в школу, принимает участие в акции «Дорога в школу», дарит подарки. Под это мероприятие попали и четверо моих детей. Многодетные семьи не в состоянии купить все необходимые вещи своим детям и в данной акции очень много пользы, - говорит многодетная мать Гульзат Аманкулова . – Поэтому мы очень рады, что эта акция стала доброй традицией среди имамов и проводится каждый год в канун нового учебного года. Пусть наши дети будут счастливы. Также выражаю огромную благодарность всем, кто организовывает и проводит эту замечательную благотворительную, очень нужную акцию во имя детей.

- Мне выдали все необходимые вещи в школу, - с радостью говорит ученик 5 класса Абдулазиз Мауленкул. – Среди них рюкзак, тетради, дневник, стирательная резинка, карандаши.Я очень рад и теперь постараюсь учиться хорошо, получать хорошие знания, оценки.



















































