В Семее произошел взрыв на мукомольном комбинате

Сегодня утром на семейском мукомольном комбинате произошел взрыв на территории элеватора. Пострадал один человек, передает передает YK-news.kz со ссылкой на пресс-службу УЧС Семея.





Около полудня от пожарной охраны мукомольного комбината на номер 101 поступило сообщение о взрыве на территории элеватора. Как оказалось, при переработке зерна в сепараторе произошел взрыв зерновой пыли. В рабочей башне элеватора обрушился пол, а помещение загорелось. На месте происшествия была обнаружена пострадавшая — 47-летняя работница комбината. Она получила ожоги рук и кончика носа. Ей оказали медицинскую помощь, от госпитализации женщина отказалась.





Пожар был полностью ликвидирован спустя три часа. Специалисты не исключают, что в помещении были нарушены правила противопожарной безопасности.





Михаил Потапов.



