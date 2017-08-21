В Семее произошел взрыв на мукомольном комбинате
21 августа 2017, 17:50
Пострадала 47-летняя работница комбината.
Сегодня утром на семейском мукомольном комбинате произошел взрыв на территории элеватора. Пострадал один человек, передает YK-news.kz со ссылкой на пресс-службу УЧС Семея.
Около полудня от пожарной охраны мукомольного комбината на номер 101 поступило сообщение о взрыве на территории элеватора. Как оказалось, при переработке зерна в сепараторе произошел взрыв зерновой пыли. В рабочей башне элеватора обрушился пол, а помещение загорелось. На месте происшествия была обнаружена пострадавшая — 47-летняя работница комбината. Она получила ожоги рук и кончика носа. Ей оказали медицинскую помощь, от госпитализации женщина отказалась.
Пожар был полностью ликвидирован спустя три часа. Специалисты не исключают, что в помещении были нарушены правила противопожарной безопасности.
Михаил Потапов.
Фото: kazakhstan.travel.
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