Правительство подготовит план перехода Казахстана к четвертой промышленной революции

План по внедрению элементов четвертой промышленной революции Правительство подготовит к концу текущего года. Об этом сегодня сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, передает МИА «Казинформ»





«Мы привлекли экспертов из стран, которые добились значительного результата по цифровизации своей промышленности. Это те институты, которые в 2011 году заявили о начале четвертой индустриальной эры. Совместно с данными экспертами в течение первого полугодия мы активно проводим технический анализ казахстанской промышленности на предмет соответствия производственных мощностей конкретных предприятий к применению элементов «Индустрии 4.0». Мы планируем, что в сентябре эту работу завершим и до конца года представим в Правительство конкретный пошаговый план внедрения элементов «Индустрия 4.0» до 2025 года в отраслях промышленности Казахстана», - рассказал министр на пресс-конференции в Правительстве.





По словам Жениса Касымбека, «Индустрия 4.0» представляет не только вызовы, но и новые возможности - значительное повышение эффективности, создание нового бизнеса, экспортоориентированного производства.





«Важно отметить, что процесс перехода к «Индустрии 4.0» в мире еще находится на начальном этапе. Большинство развитых и быстроразвивающихся стран приступили к реализации своих национальных стратегии по цифровой трансформации промышленности только в последние 4-5 лет. Так, Германия соответствующий план приняла в 2011 году, США - 2012-ом, Япония, Китай и прочие страны Евросоюза - в 2014-2015 годах. Это говорит о том, что мы также можем успеть наравне с другими странами войти в этот процесс в начале пути, что может дать дополнительную конкурентоспособность для нашей промышленности», - считает Женис Касымбек.





Как отметил министр, сегодня по признанию международных экспертов, еще нет полного понимания всех изменений в рамках «Индустрии 4.0», а окончательный переход промышленности на новые стандарты прогнозируется в ближайшие 10-15 лет. «Нам критически важно успеть в эти сроки нашу промышленность к этой ситуации полностью подготовить. Поэтому у нас есть шанс не просто не отстать от этого процесса, но и быть в своем регионе лидером по внедрению этой индустрии», - резюмировал он.



