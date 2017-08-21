Рейс Баку - Алматы из-за технических неполадок вернулся в аэропорт Баку
21 августа 2017, 18:44
Большинство пассажиров рейса летели в столицу Казахстана через Алматы.
Рейс сообщением Баку — Астана после 2,5 часа полета вернулся в аэропорт Баку по причине технической неполадки самолета, сообщил один из пассажиров пассажир.
Воздушное судно КСС 112 авиакомпании "Эйр Астана" вылетело из аэропорта имени Гейдара Алиева в 12:50 по местному времени.
"После двух часов полета над Каспием наш самолет вернули в аэропорт Баку из-за технической неполадки", — сообщил пассажир.
По его словам, большая часть пассажиров рейса направлялась в Астану через Алматы.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: соцсети
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