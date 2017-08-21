Казахстан и Россия проведут антинаркотическую операцию в Прикаспийском регионе

В Иркутске (Российская Федерация) 20-21 августа состоялось третье заседание Объединенной коллегии министерств внутренних дел Республики Казахстан и Российской Федерации, сообщает М ИА "Казинформ"





В работе коллегии приняли участие министры внутренних дел Казахстана и России К.Касымов и В.Колокольцев, их заместители, начальники служб центральных аппаратов МВД РК и РФ, директор БКБОП СНГ, представитель БКБОП СНГ от Республики Казахстан, а также начальники ДВД отдельных регионов.





Министрами отмечена успешная реализация решений второго заседания Объединенной коллегии (г.Усть-Каменогорск, 2016г.), в том числе заметная активизация приграничного сотрудничества. На встрече рассмотрены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества органов внутренних дел Казахстана и России в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. По данному вопросу принято решение о проведении в приграничных регионах Казахстана и России оперативно-профилактической операции в Прикаспийском регионе.





Кроме того, стороны обменялись мнениями об организации сотрудничества министерств в сфере противодействия незаконной миграции, путях по активизации оперативного обмена сведениями об изменениях национального законодательства и о положительном опыте работы сторон по данному направлению. По итогам заседания главами делегаций подписаны решения в сфере совершенствования межведомственного взаимодействия в противодействии незаконному обороту наркотиков, а также организации двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с незаконной миграцией, а также утвержден План работы коллегии на 2018 год.





Следующее заседание Объединенной коллегии министерств внутренних дел Республики Казахстан и Российской Федерации будет проводиться в Казахстане.





Фото: Хабар 24



