Джип перевернулся близ Алаколя, погибли два человека
21 августа 2017, 19:12
Авария произошла в ночь на 20 августа на 43-м километре трассы Ушарал — Достык, где опрокинулся джип Toyota Land Cruiser Prado.
Два человека погибли, один госпитализирован в результате опрокидывания внедорожника на трассе близ озера Алаколь, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел Алматинской области.
Авария произошла в ночь на 20 августа на 43-м километре трассы Ушарал — Достык, где опрокинулся джип Toyota Land Cruiser Prado.
В результате дорожно-транспортного происшествия двое мужчин, находившихся в салоне внедорожника, скончались на месте. Еще один пассажир с переломами обеих ног госпитализирован в Алакольскую районную больницу.
По факту ДТП начато расследование.
Фото: Sputnik Казахстан
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