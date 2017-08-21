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Джип перевернулся близ Алаколя, погибли два человека

21 августа 2017, 19:12

Авария произошла в ночь на 20 августа на 43-м километре трассы Ушарал — Достык, где опрокинулся джип Toyota Land Cruiser Prado.

Два человека погибли, один госпитализирован в результате опрокидывания внедорожника на трассе близ озера Алаколь, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел Алматинской области.

Авария произошла в ночь на 20 августа на 43-м километре трассы Ушарал — Достык, где опрокинулся джип Toyota Land Cruiser Prado.

В результате дорожно-транспортного происшествия двое мужчин, находившихся в салоне внедорожника, скончались на месте. Еще один пассажир с переломами обеих ног госпитализирован в Алакольскую районную больницу.

По факту ДТП начато расследование.

Фото: Sputnik Казахстан

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