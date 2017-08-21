Биг-Бен прозвонит в последний раз перед реставрацией

Реставрация завершится в 2021 году, решено, что во время ремонта колокол будет бить только по особым случаям.

Знаменитый Биг-Бен, 13-тонный колокол на часовой башне Вестминстерского дворца, в понедельник в 12.00 (17.00 аст) пробьет в последний раз перед реставрацией. Затем колокол и молот демонтируют — как минимум до нового года, передает Рамблер





Реставрация завершится в 2021 году, решено, что во время ремонта колокол будет бить только по особым случаям.





Это важное объявление парламент Великобритании сделал в самом начале прошлой недели, пригласив туристов и лондонцев вместе " проводить" колокол, часы и башню на вынужденные "каникулы".





"Мы приглашаем публику отметить этот важный момент, собравшись на парламентской площади, чтобы услышать финальный бой Биг-Бена до его возвращения" , — сообщил тогда хранитель часов Стив Джаггс.





Биг-Бен наряду с самим дворцом, где заседает парламент, является одним из главных символов Великобритании, его фигурными изображениями и фотографиями заполнены все столичные сувенирные лавки. Гости Лондона совершенно точно будут скучать без боя часов и без вида на башню, ведь Биг-Бен сейчас одевают в строительные леса. Сейчас многие туристы не знают, что колокола умолкнут на 3 года. Пока их услышать можно — каждый час по колоколу Биг-Бен ударяет молот, дополнительные колокола бьют с 15-минутным интервалом.





"Как жаль, — сказала РИА Новости туристка из Москвы, представившаяся Татьяной. — Как хорошо, что мы успели".





Особенно огорчительным ремонт окажется для детей из других городов и стран, которые знают башню по школьным учебникам английского языка и часто хотят увидеть в первую очередь именно ее. Главный архитектор парламента Великобритании Адам Ватробски (Adam Watrobski), который руководит реставрацией, в беседе с корреспондентом РИА Новости сказал, что это неудивительно — у него самого четверо уже взрослых детей, но каждое лето их заграничные гости хотели увидеть и услышать именно знаменитые часы.





"Но у нас нет выбора — мы должны делать свою работу" , — сказал он.





Ватробски обещает, что после ремонта башне и часам не потребуется вмешательство рук специалистов как минимум 60 лет.





В любом случае, посетить башню до сих пор могли только граждане Великобритании и приезжие, имеющие статус резидента, а сама экскурсия бронируется через представителя парламента по месту жительства. Пока неизвестно, изменится ли порядок после реставрации.



