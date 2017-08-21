Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Казахстанец пострадал в результате ДТП в Анталье

21 августа 2017, 19:51

38-летнему гражданину Казахстана наложили несколько швов на руке.

Казахстанец пострадал в результате дорожной аварии в турецком курортном городе Анталья, сообщил глава пресс-службы министерства иностранных дел РК Аунар Жайнаков.

"В результате ДТП на трассе Анталья — Кемер пострадал гражданин Казахстана 1979 года рождения. После ДТП он был доставлен в больницу, где ему была оказана срочная медицинская помощь", — сказал Жайнаков.

По словам пресс-секретаря МИД, казахстанец получил телесные повреждения: ему наложили несколько швов на руке.

"С ним связались наши дипломаты в Анталье, лично с ним на связи. Состояние его стабильное, госпитализация не потребовалась", — добавил глава пресс-службы.

Гражданин Казахстана после произошедшего решил продолжить свой отдых, заключил Жайнаков.

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило о том, что автобус с иностранными туристами перевернулся на трассе Анталья — Кемер на выезде из туннеля. Автобус направлялся в турецкий город Белек. Причиной ДТП стал сильный ливень.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: Sputnik Казахстан



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...