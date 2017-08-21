Казахстанец пострадал в результате ДТП в Анталье
21 августа 2017, 19:51
38-летнему гражданину Казахстана наложили несколько швов на руке.
Казахстанец пострадал в результате дорожной аварии в турецком курортном городе Анталья, сообщил глава пресс-службы министерства иностранных дел РК Аунар Жайнаков.
"В результате ДТП на трассе Анталья — Кемер пострадал гражданин Казахстана 1979 года рождения. После ДТП он был доставлен в больницу, где ему была оказана срочная медицинская помощь", — сказал Жайнаков.
По словам пресс-секретаря МИД, казахстанец получил телесные повреждения: ему наложили несколько швов на руке.
"С ним связались наши дипломаты в Анталье, лично с ним на связи. Состояние его стабильное, госпитализация не потребовалась", — добавил глава пресс-службы.
Гражданин Казахстана после произошедшего решил продолжить свой отдых, заключил Жайнаков.
Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило о том, что автобус с иностранными туристами перевернулся на трассе Анталья — Кемер на выезде из туннеля. Автобус направлялся в турецкий город Белек. Причиной ДТП стал сильный ливень.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: Sputnik Казахстан
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