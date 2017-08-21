Шесть самолетов тушат пожар в Ростове

"В данный момент работают шесть бортов авиации — по три от МЧС и Росгвардии. Ожидается прибытие трех бортов от Южного военного округа", — пояснил Кондратьев.





Он добавил, что в помощь пожарным прибыли расчеты из Батайска и Азовского района. Ожидается прибытие спасателей из Новочеркасска и Таганрога.





В данный момент для пострадавших от пожара открыли два пункта временного размещения — на территории средней школы №26 и Управления социальной защиты населения Ростова-на-Дону.





Пожар охватил несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью Ростова-на-Дону. Он начался в частном жилом доме на Нижегородской улице, после чего перекинулся на соседние дома.

Как сообщалось ранее, шесть кварталов в зоне пожара отключены от газа и электричества, горят порядка 25 домов. В зоне пожара работает 437 человек, 212 единиц техники. Эвакуировано около 560 человек. Распространение огня остановить пока не удалось, площадь возгорания превышает 6 тысяч квадратных метров.





