В «Эйр Астане» прокомментировали возврат самолета рейса Баку-Алматы

Самолет, выполнявший рейс Баку-Алматы, вернулся обратно спустя некоторое время после вылета, передает МИА «Казинформ»





В авиакомпании «Эйр Астана» сообщили, что причиной стали технические неполадки.





«Самолет "Эйр Астаны", совершавший сегодня рейс КС112 из Баку в Алматы, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Самолет благополучно произвел посадку в Баку. Для вывоза пассажиров направлен дополнительный самолет. Вылет рейса запланирован на 21.30 по местному времени. "Эйр Астана" сожалеет о доставленных неудобствах», - прокомментировали инцидент в авиакомпании.





Ранее один из пассажиров сообщил о данном инциденте



