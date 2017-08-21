В «Эйр Астане» прокомментировали возврат самолета рейса Баку-Алматы
21 августа 2017, 21:12
В авиакомпании сообщили, что причиной стали технические неполадки.
Самолет, выполнявший рейс Баку-Алматы, вернулся обратно спустя некоторое время после вылета, передает МИА «Казинформ».
В авиакомпании «Эйр Астана» сообщили, что причиной стали технические неполадки.
«Самолет "Эйр Астаны", совершавший сегодня рейс КС112 из Баку в Алматы, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Самолет благополучно произвел посадку в Баку. Для вывоза пассажиров направлен дополнительный самолет. Вылет рейса запланирован на 21.30 по местному времени. "Эйр Астана" сожалеет о доставленных неудобствах», - прокомментировали инцидент в авиакомпании.
Ранее один из пассажиров сообщил о данном инциденте.
Фото: МИА "Казинформ"
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