В Каталонии полицейские застрелили мужчину с поясом смертника
21 августа 2017, 21:30
Уничтоженный "похож" на исполнителя теракта в Барселоне.
Полиция застрелила мужчину с поясом смертника в населенном пункте Субиратс в провинции Барселона, сообщает РИА Новости.
По данным радиостанции, полиция ликвидировала мужчину с поясом смертника на 16-м километре шоссе 243 в районе Субиратса. Сообщается, что его обнаружили в ходе спецоперации в рамках расследования терактов в Барселоне и Камбрильсе.
Как сообщает издание Pais, уничтоженный мужчина "похож" на исполнителя теракта в Барселоне.
Детали произошедшего выясняются.
В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек.
По данным полиции, в группировку входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, предположительно двое или трое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Позднее газета Vanguardia сообщила, что подозреваемый в совершении теракта в Барселоне задержан, им оказался марокканец Юнес Абуякуб.
ИГ*- террористическая организация, запрещенная в Казахстане
Фото: AP Photo
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4874160-4f39f2b19e37bab1902a330dbb721cf3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...