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В Каталонии полицейские застрелили мужчину с поясом смертника

21 августа 2017, 21:30

Уничтоженный "похож" на исполнителя теракта в Барселоне.

Полиция застрелила мужчину с поясом смертника в населенном пункте Субиратс в провинции Барселона, сообщает РИА Новости.

По данным радиостанции, полиция ликвидировала мужчину с поясом смертника на 16-м километре шоссе 243 в районе Субиратса. Сообщается, что его обнаружили в ходе спецоперации в рамках расследования терактов в Барселоне и Камбрильсе.

Как сообщает издание Pais, уничтоженный мужчина "похож" на исполнителя теракта в Барселоне.

Детали произошедшего выясняются.

В четверг днем автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Через несколько часов автомобиль въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек.

По данным полиции, в группировку входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пятеро ликвидированы после теракта в Камбрильсе, предположительно двое или трое погибли еще накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Позднее газета Vanguardia сообщила, что подозреваемый в совершении теракта в Барселоне задержан, им оказался марокканец Юнес Абуякуб.

ИГ*- террористическая организация, запрещенная в Казахстане

Фото: AP Photo

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