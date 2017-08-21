Умерла актриса и писательница Зоя Степанова
21 августа 2017, 22:07
Она известна своими ролями в фильмах "Айна", "Дни испытаний", "Посеяли девушки лен" "Трое вышли из леса".
Актриса и писательница Зоя Степанова скончалась в возрасте 89 лет, сообщает РИА Новости.
Причина смерти не называется. Прощание с актрисой состоится в Церкви Архангела Михаила.
Степанова родилась в Москве, в 1947 году поступила в Институт кинематографии на актерское отделение и посещала мастерскую народного артиста СССР Бориса Бабочкина. По окончании обучения в 1952 году устроилась в штат Театра-студии "Киноактер", где проработала более 40 лет.
Актриса известна своими ролями в фильмах "Айна", "Дни испытаний", "Посеяли девушки лен" "Трое вышли из леса", "Каждый вечер в одиннадцать", "Без права на ошибку".
В 2005 году Степанова выпустила первый сборник рассказов и избранных стихов "Курьезные истории или сон в руку".
Фото: Беларусьфильм
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