В дипломатическом районе Кабула прогремел взрыв

"Ракета приземлилась на футбольном поле в Вазир-Акбар-Хане (Wazir Akbar Khan)", — приводит агентство слова представителя полиции.





Также агентство сообщает, что в дипломатическом районе "слышался громкий взрыв".





На данный момент полиция не сообщает о жертвах.





В конце мая мощный взрыв прогремел в Кабуле недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в том числе здания посольств Франции и Германии. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что в результате теракта погибли более 150 человек. Террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) взяла ответственность за взрыв в афганской столице

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* Террористическая организация, запрещенная в РК.





Фото: AP Photo











