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В дипломатическом районе Кабула прогремел взрыв

22 августа 2017, 01:25

На данный момент полиция не сообщает о жертвах.

Ракета приземлилась в дипломатическом районе столицы Афганистана, слышался громкий взрыв, передает РИА Новости.

"Ракета приземлилась на футбольном поле в Вазир-Акбар-Хане (Wazir Akbar Khan)", — приводит агентство слова представителя полиции.

Также агентство сообщает, что в дипломатическом районе "слышался громкий взрыв".

На данный момент полиция не сообщает о жертвах.

В конце мая мощный взрыв прогремел в Кабуле недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие сооружения были повреждены, в том числе здания посольств Франции и Германии. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что в результате теракта погибли более 150 человек. Террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) взяла ответственность за взрыв в афганской столице
.
* Террористическая организация, запрещенная в РК.

Фото: AP Photo




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