С 1 и 2 сентября 2017 года изменятся ставки ввозных пошлин на отдельные виды товаров

Вниманию участников ВЭД!

Решениями Евразийской экономической комиссии от 23 июня 2017 года № 41, от 23 июня 2017 года № 42, от 11 мая 2017 года № 44, от 30 мая 2017 года № 59, от 20 июня 2017 года № 66, от 4 августа 2017 года № 94 внесены изменения в Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза. Кроме того, Решением от 30 июня 2017 года № 76 изменения вносятся еще и в Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Решения №№ 41, 42, 44, 59 вступают в силу с 1 сентября 2017 года, а Решения №№ 66, 76, 94 - со 2 сентября 2017 года.

В основном ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС изменены в соответствии с обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО. Также внесены изменения в примечания к единому таможенному тарифу ЕАЭС и в некоторые решения Коллегии ЕЭК в отношении ставок ввозных пошлин, которые применяются в течение переходного периода в Армении, Кыргызстане и Казахстане.

Изменения затронули товарную номенклатуру по таким товарным позициям, как 0302, 0303, 0808, 3402, 3706, 3923, 3925, 3926, 4601, 5607, 5801, 5804, 5910, 7108, 8301, 8418, 8702, 8703, 8802, 9401, 9403, 9405, 9608, 9619 и другие. То есть, изменены ставки на рыбу, морепродукты, сыр, овощи, семена, орехи, соусы, косметические средства, моющие средства, керамические изделия, изделия из металлов и на другие товары.

Также подходит к концу льготный период по ввозным таможенным пошлинам на легковые электромобили. Напомним, что пошлины по ним были снижены с 17% до 0%, на грузовые с полной массой до 5 тонн - c 15% до 5%. С 1 сентября 2017 года ввозные таможенные пошлины по ним вернутся на прежний уровень.