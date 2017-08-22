Казахстанский борец выиграл «серебро» чемпионата мира-2017

22 августа 2017, 06:05

В финале Жадраев проиграл немцу Франку Штеблеру — 3:8.

Казахстанец Демеу Жадраев стал серебряным призером в греко-римской борьбе в весовой категории до 71 килограмма на чемпионате мира в Париже (Франция), сообщает Sports.kz.

В финале Жадраев проиграл немцу Франку Штеблеру — 3:8.

Таким образом, Штеблер выиграл «золото», а «бронза» досталась иранцу Мохаммедали Гераеи и россиянину Адаму Кураку.



Фото: sport.kz

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