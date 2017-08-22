Теплую солнечную погоду прогнозируют казахстанские синоптики на 22-24 августа
22 августа 2017, 06:16
Только на востоке и юго-востоке, с прохождением атмосферных фронтов, ожидаются кратковременные дожди с грозами и усилением ветра.
Территория Казахстана находится под воздействием очередного антициклона, центр которого расположен над Костанаем. Поэтому в ближайшие дни, по большей территории страны синоптики прогнозируют погоду без осадков. Только на востоке и юго-востоке, с прохождением атмосферных фронтов, ожидаются кратковременные дожди с грозами и усилением ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП Казгидромет.
Температурный фон ночью на западе, северо-западе до 10-23 тепла, днем до 27-38 тепла, на севере, центре и востоке ночью 5-15, днем 23-35 тепла, на юге, юго-востоке ночью 10-20, днем 22-35 тепла.
В Кызылординской области сохранится объявленное ранее штормовое предупреждение, 22 августа ветер с порывами 25 м/с и пыльная буря.
Фото: www.ufamama.ru
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