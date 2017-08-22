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В Америке женщина въехала в толпу людей, наблюдавших за солнечным затмением

22 августа 2017, 06:23

В результате погибла 23-летняя девушка, еще одна была госпитализирована.

В Соединенных Штатах автомобиль врезался в толпу людей, наблюдавших за солнечным затмением, в результате один человек погиб. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал WLKY.

Инцидент произошел днем в понедельник, 21 августа, в округе Лесли штата Кентукки.

38-летняя Алисса Нобл не справилась с управлением и наехала на фонарный столб и двух женщин, смотревших затмение. На месте погибла 23-летняя женщина, еще одна была госпитализирована. Была госпитализирована и Нобл.

По факту ДТП начато расследование.

20 августа водитель автомобиля в Бельгии врезался в группу людей — участников вечеринки. Четыре человека получили ранения, один из них в тяжелом состоянии. Виновные были задержаны полицейскими через час в результате преследования.

Солнечное затмение, полную фазу которого можно было наблюдать только с территории США, произошло 21 августа. Его также называют «Великим американским затмением».

Фото: lenta.ru

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