В Испании на острове Искья произошло землетрясение, один человек погиб
22 августа 2017, 06:34
Еще несколько человек получили ранения.
На испанском острове Искья в Тирренском море произошло землетрясение магнитудой 3,6, пишет Росбалт со ссылкой на издание Il Mattino.
По данным издания, землетрясение произошло в 20:57 (21.57 мск). Его эпицентр находился недалеко от западного побережья острова в море на глубине примерно 10 км.
В результате случившегося произошло обрушение зданий. Под обломками одного из них погибла женщина, отмечает издание. Еще несколько человек получили ранения. Также, по данным издания, несколько человек сейчас числятся пропавшими без вести.
В конце января в итальянской области Абруццо в горном массиве Гран-Сассо произошло землетрясение магнитудой от 5,3 до 5,5. Землетрясение вызвало сход лавины, которая сошла на отель Rigopiano di Farindola. В результате случившегося погибли 29 человек.
Фото: Комсомольская правда
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