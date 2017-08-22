Скандал в Кызылординской области: шестиклассницы обвинили учителя в непристойном поведении

Интервью с одной из девочек о том, почему в ходе следствия она отказалась от своих показаний.

Без учителя математики рискуют начать новый учебный год в средней школе пригородного Кызылординского посёлка Белькуль. Там в апреле этого года две шестиклассницы обвинили преподавателя в непристойном поведении. Об этом сообщает телеканал Астана





После заявления в правоохранительные органы - Акпара Исахаева забрали прямо из школы. Девочки жаловались, что математик, якобы, на уроке прикасался к «запрещённым» частям тела. В июле дело передали в суд. На защиту учителя встал весь преподавательский состав школы и даже родители. Моей коллеге Шарипе Сактаповой удалось записать эксклюзивное интервью с одной из девочек и выяснить: почему в ходе следствия она отказалась от своих показаний.





Настоящий скандал разгорелся весной, когда две шестиклассницы пожаловались родителям на непристойные действия математика. Мамы одиннадцатилетних девочек обратились в правоохранительные органы, школьницы написали заявление. Но, как позже выяснилось, дети просто хотели подшутить над учителем.





Дина Нагызбаева: Думали, пожалуемся и Акпара агай выгонят из школы. Но получилось совсем не так. Все закрутилось очень быстро. Поэтому я решила маме рассказать всю правду, признаться. Учитель нас не трогал совсем. Конечно же, я очень сильно раскаиваюсь, хочу, чтобы выпустили учителя, прошу у него прощения. Дина уже забрала заявление из полиции. Другая девочка пока отстаивает первоначальную версию.





Улмекен Юсупова, учитель истории сш № 189: Класс Акпар агай обычно делил на 4-5 групп, расставлял так парты, что дети сидели друг против друга, по 5-6 детей в каждой группе. Так как он бы на уроке мог их щупать девочек? Мы хотим справедливости. Из-за этой истории, честно говоря, в преддверии нового учебного года, я, женщина, уже и сама опасаюсь. Прослужить столько лет и стать жертвой клеветы может стать каждый. Методики очень строгого и требовательного учителя с 35-летним стажем нравились не всем ученикам, рассказывают коллеги по школе. Считают, что примерный семьянин, отец и дедушка, востребованный специалист Акпар Исахаев не стал бы распускать руки.





Ботагоз Мадирова, жительница п. Бельколь: Мы с ним ровесники, так вот даже с нами он всегда деликатен, не позволял себе ничего лишнего. Так что быть такого не может.





Тлеген Халыков, председатель профсоюза учителей сш № 189: Я знаю Акпара Исахаева на протяжении 20 лет. В коллективе пользуется уважением. Мы хотим всестороннего разбирательства этого дела. Об уязвимости учителей говорит и адвокат математика. Заседания в суде проходят в закрытом режиме. Поэтому раскрыть детали шумного дела защитник пока не может.





Жасулан Танатаров, адвокат: В настоящее время данное дело рассматривается в суде, поэтому я не могу рассказать про все нюансы дела. Но хочу отметить, что в настоящее время учителя, мало того, что социально не защищены, имеют маленькую зарплату, вместе с тем и со стороны государства юридически они не защищены. Мой подзащитный обвиняется в совершении развратных действий на уроке, перед всеми учениками класса. То есть, любой ученик, имеющий неприязненное отношение к учителю, может голословно написать на него любое заявление и за это его могут посадить, осудить.





Шарипа Сактапова, корреспондент: Скоро новый учебный год. А в пригородном Бельколе рабочего настроя нет ни у преподавателей, ни у школьников. Здесь все надеются на справедливое решение суда.













Шарипа Сактапова