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В Китае девушка сорвалась с 50-метровой тарзанки

22 августа 2017, 07:23

Пятидесятиметровая тарзанка могла стать последним развлечением в жизни семнадцатилетней девушки.

В китайском национальном парке Шиду рядом с Пекином с 50-метровой тарзанки сорвалась любительница адреналина семнадцати лет. На ее счастье, прямо под вышкой был водоем, куда она и рухнула, сорвавшись с леера, сообщает Dni.ru со ссылкой на Metro .

Пострадавшую оперативно доставили в больницу. Жизни девушки ничего не угрожает.



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