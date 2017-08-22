В Китае девушка сорвалась с 50-метровой тарзанки
22 августа 2017, 07:23
Пятидесятиметровая тарзанка могла стать последним развлечением в жизни семнадцатилетней девушки.
В китайском национальном парке Шиду рядом с Пекином с 50-метровой тарзанки сорвалась любительница адреналина семнадцати лет. На ее счастье, прямо под вышкой был водоем, куда она и рухнула, сорвавшись с леера, сообщает Dni.ru со ссылкой на Metro .
Пострадавшую оперативно доставили в больницу. Жизни девушки ничего не угрожает.
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