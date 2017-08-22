В Китае девушка сорвалась с 50-метровой тарзанки

В китайском национальном парке Шиду рядом с Пекином с 50-метровой тарзанки сорвалась любительница адреналина семнадцати лет. На ее счастье, прямо под вышкой был водоем, куда она и рухнула, сорвавшись с леера

, сообщает Dni.ru со ссылкой на Metro .