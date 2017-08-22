Назарбаев рассказал, почему не хочет ездить отдыхать за рубеж
22 августа 2017, 07:46
Глава государства восхищен красотой казахстанской природы.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о природе и священных местах страны. Ранее Назарбаев, находясь в поселке Бурайбай Акмолинской области, дал интервью телеканалу "Хабар".
"Я видел много красивых мест на свете, но хочу сказать будущим поколениям и современникам — сейчас я никуда не хочу ездить на отдых. Сейчас мы находимся в Бурабае. Такого великолепного места я больше нигде не видел. Первозданная природа! Есть и озеро, и горы, и вода. Такая же природа в Восточном Казахстане, предгорьях Алатау", — сказал Назарбаев.
Он отметил, что в Казахстане, как и в других странах мира, есть свои священные места.
"Это места, о которых вы сами знаете, это место, где вы живете, места, известные всему миру. На ум сразу приходят мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, Арыстан-баба, Отырар, Мангистау в Западном Казахстане, историческая ставка ханов "Алтын Орда" на берегу Жайыка (Урала — ред.), Улытау, Берель, Золотой человек на юге", — продолжил он.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: vid1.ria.ru
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