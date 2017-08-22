Назарбаев рассказал, почему не хочет ездить отдыхать за рубеж

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о природе и священных местах страны. Ранее Назарбаев, находясь в поселке Бурайбай Акмолинской области, дал интервью телеканалу "Хабар".

Он отметил, что в Казахстане, как и в других странах мира, есть свои священные места.





"Это места, о которых вы сами знаете, это место, где вы живете, места, известные всему миру. На ум сразу приходят мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, Арыстан-баба, Отырар, Мангистау в Западном Казахстане, историческая ставка ханов "Алтын Орда" на берегу Жайыка (Урала — ред.), Улытау, Берель, Золотой человек на юге", — продолжил он.



