Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Назарбаев рассказал, почему не хочет ездить отдыхать за рубеж

22 августа 2017, 07:46

Глава государства восхищен красотой казахстанской природы.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о природе и священных местах страны. Ранее Назарбаев, находясь в поселке Бурайбай Акмолинской области, дал интервью телеканалу "Хабар".

"Я видел много красивых мест на свете, но хочу сказать будущим поколениям и современникам — сейчас я никуда не хочу ездить на отдых. Сейчас мы находимся в Бурабае. Такого великолепного места я больше нигде не видел. Первозданная природа! Есть и озеро, и горы, и вода. Такая же природа в Восточном Казахстане, предгорьях Алатау", — сказал Назарбаев.

Он отметил, что в Казахстане, как и в других странах мира, есть свои священные места.

"Это места, о которых вы сами знаете, это место, где вы живете, места, известные всему миру. На ум сразу приходят мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, Арыстан-баба, Отырар, Мангистау в Западном Казахстане, историческая ставка ханов "Алтын Орда" на берегу Жайыка (Урала — ред.), Улытау, Берель, Золотой человек на юге", — продолжил он.

Источник: Sputnik Казахстан
Фото: vid1.ria.ru

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...